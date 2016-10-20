У Росії заявляють, що вбивством "Мотороли" вже зайнялися "органи"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що з'ясуванням обставин знищення терориста Арсенія Павлова (Мотороли), займаються "відповідні служби".

Про це вона сказала на брифінгу, коментуючи інформацію про вбивство "Мотороли" в тимчасово окупованому Донецьку 16 жовтня, передає "УНІАН".

"Це питання до відповідних служб, до спеціальних служб, з приводу того, де, як, організовано або неорганізовано (був вбитий "Моторола" – ред.). Цим займаються відповідні служби", - заявила Захарова.

Як відомо, у середу у Донецьку поховали одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

Увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".