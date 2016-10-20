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Клімкін розповів про черговість етапів встановлення контролю над кордоном на Донбасі

Четвер, 20 жовтня 2016, 21:47

Блок з безпеки в питанні виконання Мінських угод повинен бути виконаний в першу чергу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "5 каналу" під час телефонного включення в четвер увечері.

"На нашу думку, така "дорожня карта", навпаки, повинна прописати, по-перше, послідовність кроків, по-друге, гарантію їх виконання, бо Росія тлумачить Мінські домовленості абсолютно по-іншому, ніж ми з нашими німецькими та французькими друзями і партнерами... Контроль над кордоном повинен встановлюватися в два базових етапи", - сказав глава МЗС.

За його словами, перший етап - це "моніторинг з боку ОБСЄ, і у нас є чітка логіка і план з ОБСЄ, яким чином це має відбуватися".

"По-перше, це встановлення низки баз ОБСЄ уздовж кордону одночасно з відеоспостереженням, в тому числі нічним, на всіх ключових дорогах і залізницях. Другий момент пов'язаний з тим, що групи ОБСЄ повинні розміщуватися у всіх пунктах пропуску з нашого боку кордону. Третій момент - ОБСЄ саме з цих баз повинні контролювати ділянки між цими пунктами пропуску", - розповів Клімкін.

Говорячи про другий етап, він зазначив: "А на другий день після виборів контроль над кордоном повинен бути повернутий вже нам безпосередньо. Тобто я маю на увазі українських прикордонників".

"Якщо у нас не буде моніторингу кордону з боку ОБСЄ, то немає сенсу говорити про якісь кроки щодо безпеки", - підкреслив міністр.

Таким чином, за його словами, спочатку повинен бути чіткий блок з безпеки, що передбачає "реальну тишу".

"Але одночасно також повний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї території Донбасу та до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Другий момент - в тому, що ми повинні узгодити мандат і домовитися про основні параметри місії, яка буде забезпечувати безпеку виборів. Третій момент - ми повинні домовитися, яким чином буде відбуватися відвід регулярних російських військ, найманців і зброї", - виклав послідовність кроків Клімкін.

На його переконання, без таких домовленостей починати виконання політичного блоку, зокрема, закону про вибори, "немає ніякого сенсу".

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Інтерфакс-Україна

Теми: ДонбасКлімкін
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