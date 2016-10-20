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Климкин рассказал об очередности этапов установления контроля над границей на Донбассе

Четверг, 20 октября 2016, 21:47

Блок по безопасности в вопросе выполнения Минских соглашений должен быть выполнен в первую очередь.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "5 канала" во время телефонного включения в четверг вечером..

"По нашему мнению, такая "дорожная карта", наоборот, должна прописать, во-первых, последовательность шагов, во-вторых, гарантию их выполнения, так как Россия толкует Минские договоренности абсолютно по-другому, чем мы с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами… Контроль над границей должен устанавливаться в два базовых этапа", - сказал глава МИД.

По его словам, первый этап – это "мониторинг со стороны ОБСЕ, и у нас есть четкая логика и план с ОБСЕ, каким образом это должно происходить".

"Во-первых, это установление ряда баз ОБСЕ вдоль границы одновременно с видеонаблюдением, в том числе ночным, на всех ключевых дорогах и железных дорогах. Второй момент связан с тем, что группы ОБСЕ должны размещаться во всех пунктах пропуска с нашей стороны границы. Третий момент – ОБСЕ именно с этих баз должны контролировать участки между этими пунктами пропуска", - рассказал Климкин.

Говоря о втором этапе, он отметил: "А на второй день после выборов контроль над границей должен быть возвращен уже нам непосредственно. То есть я имею в виду украинских пограничников".

"Если у нас не будет мониторинга границы со стороны ОБСЕ, то нет смысла говорить о каких-либо шагах по безопасности", - подчеркнул министр.

Таким образом, по его словам, сначала должен быть четкий блок по безопасности, предусматривающий "реальную тишину".

"Но одновременно также полный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса и к неконтролируемому участку украинско-российской границы. Второй момент – в том, что мы должны согласовать мандат и договориться об основных параметрах миссии, которая будет обеспечивать безопасность выборов. Третий момент – мы должны договориться, каким образом будет происходить вывод регулярных российских войск, наемников и оружия", - изложил последовательность шагов Климкин.

По его убеждению, без таких договоренностей начинать выполнение политического блока, в частности, закона о выборах, "нет никакого смысла".

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Интерфакс-Украина

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Темы: ДонбассКлимкин
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