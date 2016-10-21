Найбільш синхронно в Раді голосують три фракції
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:44
Найбільш синхронно голосують у Верховні Раді восьмого скликання фракції "Народний фронт" і БПП.
Про це свідчать дані лічильника сумісного голосування "Опори".
Ці дві фракції у 96% випадків спільно голосують за законопроекти.
Також висока "синхронність" голосування у Народного фронту із Радикальною партією – 77%.
БПП із РПЛ мають 75% спільних голосувань.
Найменше спільних голосувань (3%) у фракціях "Батьківщина", РПЛ і "Самопомочі" із Опозиційним блоком. Лічильник вказує, що у БПП і Опоблоку 4% випадків спільного голосування.
Лічильник автоматично вираховує, чи підтримала фракція/депутатська група певний законопроект та порівнює з іншими.
Підтримка фракції означає, що 50%+1 депутат фракції/групи віддали свої голоси за.
Українська правда