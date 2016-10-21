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Найбільш синхронно в Раді голосують три фракції

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:44

Найбільш синхронно голосують у Верховні Раді восьмого скликання фракції "Народний фронт" і БПП.

Про це свідчать дані лічильника сумісного голосування "Опори".

Ці дві фракції у 96% випадків спільно голосують за законопроекти.

 
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Також висока "синхронність" голосування у Народного фронту із Радикальною партією – 77%.

БПП із РПЛ мають 75% спільних голосувань.

Найменше спільних голосувань (3%) у фракціях "Батьківщина", РПЛ і "Самопомочі" із Опозиційним блоком. Лічильник вказує, що у БПП і Опоблоку 4% випадків спільного голосування.

 
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Лічильник автоматично вираховує, чи підтримала фракція/депутатська група певний законопроект та порівнює з іншими.

Підтримка фракції означає, що 50%+1 депутат фракції/групи віддали свої голоси за.

Українська правда

Теми: Верховна РадаБППНародний фронт
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