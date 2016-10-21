Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наиболее синхронно в Раде голосуют три фракции

Пятница, 21 октября 2016, 12:44

Наиболее синхронно голосуют в Верховной Раде восьмого созыва фракции "Народный фронт" и БПП.

Об этом свидетельствуют данные счетчика совместного голосования "Опоры".

Эти две фракции в 96% случаев совместно голосуют за законопроекты.

 
скриншот

Также высокая "синхронность" голосования у Народного фронта с Радикальной партией - 77%.

БПП с РПЛ имеют 75% общих голосований.

Меньше всего общих голосований (3%) у фракций "Батькивщина", РПЛ и "Самопомочи" с Оппозиционным блоком. Счетчик указывает, что у БПП и Оппоблока 4% случаев общего голосования.

 
скриншот

Счетчик автоматически высчитывает, или поддержала фракция/депутатская группа определенный законопроект и сравнивает с другими.

Поддержка фракции означает, что 50% + 1 депутат фракции/группы отдали свои голоса за.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаБППНародный фронт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
15:28
Могут сравниться с пенициллином: в сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Все новости...
Реклама: