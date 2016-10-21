У МЗС назвали відмову Росії видати Сенцова цинічною

МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці в Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

"Абсолютно цинічне рішення російської сторони. Олег – громадянин України, став заручником агресивної політики РФ. Вимагаємо негайно звільнити засудженого за політичними мотивами Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів у РФ", - написала вона.

У свою чергу перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко заявила, що Сенцов має бути звільнений. "Сенцов - громадянин України. Великий українець, якого ми всі разом зобов'язані витягти з Мордору. Разом з усіма іншими заручниками і політв'язнями. Крапка", - написала вона в Facebook.

2/2 Вимагаємо негайно звільнити засудженого за політичними мотивами Олега Сенцова та всіх укр політв'язнів у РФ pic.twitter.com/hUqORkgWHq — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 21, 2016

Раніше омбудсмен Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

Як відомо, 21 жовтня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов на своїй сторінці в Facebook опублікував відповідь російського Мін'юсту з приводу неможливості передати Сенцова Україні через те, що він – російський громадянин.

7 квітня Мін'юст України повідомив, що звернувся до Росії з проханням видати Сенцова та інших.

Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи Сенцова, для подальшого відбування покарання на Батьківщині.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Кольченка російський суд також визнав винним в участі у терористичному угрупованні, співучасті в терористичному акті і засудив до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Тетяна Кусок, УП