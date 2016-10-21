Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным

Пятница, 21 октября 2016, 14:46

МИД Украины требует от России немедленно освободить Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"Абсолютно циничное решение российской стороны. Олег – гражданин Украины, стал заложником агрессивной политики РФ. Требуем немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в РФ", - написала она.

В свою очередь первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Сенцов должен быть освобожден. "Сенцов - гражданин Украины. Великий украинец, которого мы все вместе обязаны освободить из Мордора. Вместе со всеми другими пленными и политзаключенными. Точка", - написала она в Facebook.

21 октября замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook опубликовал ответ российского Минюста по поводу невозможности передать Сенцова Украине из-за того, что он – российский гражданин.

Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали".

Как известно, 7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Татьяна Кусок, УП

Темы: СенцовМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
15:28
Могут сравниться с пенициллином: в сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Все новости...
Реклама: