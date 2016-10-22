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Мін'юст ініціюватиме нові санкції проти РФ через Сенцова і Кольченка

Субота, 22 жовтня 2016, 05:25
Мін'юст ініціюватиме нові санкції проти РФ через Сенцова і Кольченка

Міністерство юстиції України буде ініціювати розширення персональних санкцій проти чиновників Росії, якщо незаконно засуджені українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко не будуть повернені Україні.

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці в Facebook.

"Повернення хлопців до України – це обов’язкова умова подальшого діалогу. Якщо російська сторона не зробить цього і продовжить знущання над політв’язнями, я ініціюватиму розширення персональних санкцій проти причетних до цього російських чиновників", - заявив він.

За його словами, Україна продовжить боротися за Сенцова і Кольченка.

"Я особисто займатимусь всіма питаннями, які стосуються можливості визволення Сенцова та Кольченко, у міжнародних організаціях та судових органах. Зараз вже напрацьовується план дій, який я представлю пізніше. Ми примусимо Кремль визнати їх українське громадянство", - зазначив Петренко.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

Теми: Мін'юстсанкції
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