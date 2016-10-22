Минюст будет инициировать новые санкции против РФ из-за Сенцова и Кольченко

Министерство юстиции Украины будет инициировать расширение персональных санкций против чиновников России, если незаконно осужденные украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко не будут возвращены Украине.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.



"Возвращение ребят в Украину - это обязательное условие дальнейшего диалога. Если российская сторона не сделает этого и продолжит издевательства над политзаключенными, я буду инициировать расширение персональных санкций против причастных к этому российских чиновников", - заявил он.

По его словам, Украина продолжит бороться за Сенцова и Кольченко.

"Я лично буду заниматься всеми вопросами, которые касаются возможности освобождения Сенцова и Кольченко, в международных организациях и судебных органах. Сейчас уже нарабатывается план действий, который я представлю позже. Мы заставим Кремль признать их украинское гражданство", - отметил Петренко.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.