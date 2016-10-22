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Новый глава Николаевской ОГА после сотни ошибок "исправился" стихотворением о языке

Суббота, 22 октября 2016, 13:43

Новый глава Николаевской ОГА, нардеп от БПП Алексей Савченко, который в своей письменной презентации на конкурсе допустил многочисленные ошибки, продекламировал стихотворение "Мова" Максима Рыльского.

Видео с чтением Савченко разместил на своем YouTube-канале.

"Первое видео на моем YouTube-канале", - отметил он.

Вместе с тем Наталья Седлецкая - автор и ведущая проекта "Схемы. Коррупция в деталях", который и распространил информацию о ходе конкурса при участии Савченко, отметила: "Хорошие кризисные политтехнологи посоветовали Савченко отводить проблему в сторону знания/незнания языка. По замыслу, это должно отвести внимание от ключевого: конкурс по его избранию очевидно был липовым, то есть победитель был определен заранее".

"Вместо того, чтобы требовать отставки Савченко, увольнения марионеточных членов комиссии и повторного прозрачного проведения конкурса - нам предлагается посмеяться вместе с Савченко, пожалеть его, похвалить за самоиронию - и забыть", - отметила она.

Как известно, победитель конкурса на должность главы Николаевской ОГА Алексей Савченко допустил многочисленные ошибки в своей письменной презентации на конкурсе.

Несмотря на то, что презентацию демонстрировали на экране перед комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы, которая должна была оценивать работу и выступление на собеседовании, ни один из членов комиссии не обратил внимания на многочисленные грамматические ошибки в презентации кандидата и не задал вопросов по качеству написания работы.

Как заявил эксперт платформы "Реанимационный пакет реформ" Николай Выговский, свободное владение украинским языком - необходимое требование для главы облгосадминистрации, должность которого относится к госслужбе категории "А".

Украинская правда

Темы: Николаевская областьязык
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