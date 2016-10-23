Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Ніяких паралельних процесів, спочатку безпека

Неділя, 23 жовтня 2016, 20:21
Порошенко: Ніяких паралельних процесів, спочатку безпека

Президент Петро Порошенко наголошує, що політичний компонент Мінських домовленостей буде виконаний лише після безпекового, і саме такі пропозиції Україна внесла щодо "дорожньої карти", яка має бути прийнята для врегулювання ситуації на Донбасі.

В інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1" на питання журналіста, чи не є безпековий та політичний компоненти паралельними процесами, Порошенко сказав: "Ні, ніяких паралельних. Спочатку безпековий компонент, потім політичний компонент".

"Спершу треба забезпечити припинення вогню, відведення, функціонування й доступ ОБСЄ, у т.ч. до кордону, звільнення заручників і багато чого, а лише після цього ставити питання про затвердження законодавства про вибори", - сказав він.

На питання, чи не буде у парламенті підніматися питання про політичну частину домовленостей до того, як буде виконана безпекова, Порошенко сказав: "Очевидно. І саме в цьому полягало моє твердження, у т.ч. контроль над кордоном з боку ОБСЄ". 

За словами Порошенка, Україна "не боїться вільних і демократичних виборів на Донбасі, але має створити умови" для їх проведення, а керівники багатьох держав ЄС погодилися з тим, що зараз умов для виборів на Донбасі немає.

"Коли буде дата виборів? Перше – коли будуть виконані безпекові умови. І друге – коли за це проголосує парламент", - заявив президент.

Він також наголосив, що якщо до кінця листопада не відбудеться зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки", які готуватимуть затвердження "дорожньої карти", санкції країн-членів ЄС щодо Росії можуть бути продовжені й посилені, і це питання може бути розглянуто на засіданні Ради ЄС у грудні.

Також Порошенко додав, що українська сторона внесла пропозицію продовжити санкції не на півроку, а на весь 2017 рік і наразі це питання обговорюється серед країн-членів ЄС.

"Україна чітко довела, що вона є виконавцем всіх своїх зобов'язань, а Росія – ні. ... Як результат, якщо не буде прогресу до листопада, санкції будуть продовжені", - зазначив президент. 

Президент підкреслив, що "дорожня карта" - це імплементація усіх без винятку Мінських домовленостей.

"Це дає нам ґрунтовні підстави наполягати, щоб Дебальцеве було демілітаризованою зоною, де має бути розведення", - наголосив він. 

Говорячи про розведення сил та засобів у трьох пунктах - Золотому, Станиці Луганській та Петровському, президент наголосив, що  Україна не втрачає жодного клаптика землі.

"Україна знімає 1 спостережний пост, представники російсько-терористичних військ знімають 3 пости. Тому нам режим розведення вигідний", - підкреслив Порошенко.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоМінські угодиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: