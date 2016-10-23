Порошенко: Ніяких паралельних процесів, спочатку безпека

Президент Петро Порошенко наголошує, що політичний компонент Мінських домовленостей буде виконаний лише після безпекового, і саме такі пропозиції Україна внесла щодо "дорожньої карти", яка має бути прийнята для врегулювання ситуації на Донбасі.

В інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1" на питання журналіста, чи не є безпековий та політичний компоненти паралельними процесами, Порошенко сказав: "Ні, ніяких паралельних. Спочатку безпековий компонент, потім політичний компонент".

"Спершу треба забезпечити припинення вогню, відведення, функціонування й доступ ОБСЄ, у т.ч. до кордону, звільнення заручників і багато чого, а лише після цього ставити питання про затвердження законодавства про вибори", - сказав він.

На питання, чи не буде у парламенті підніматися питання про політичну частину домовленостей до того, як буде виконана безпекова, Порошенко сказав: "Очевидно. І саме в цьому полягало моє твердження, у т.ч. контроль над кордоном з боку ОБСЄ".

За словами Порошенка, Україна "не боїться вільних і демократичних виборів на Донбасі, але має створити умови" для їх проведення, а керівники багатьох держав ЄС погодилися з тим, що зараз умов для виборів на Донбасі немає.

"Коли буде дата виборів? Перше – коли будуть виконані безпекові умови. І друге – коли за це проголосує парламент", - заявив президент.

Він також наголосив, що якщо до кінця листопада не відбудеться зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки", які готуватимуть затвердження "дорожньої карти", санкції країн-членів ЄС щодо Росії можуть бути продовжені й посилені, і це питання може бути розглянуто на засіданні Ради ЄС у грудні.

Також Порошенко додав, що українська сторона внесла пропозицію продовжити санкції не на півроку, а на весь 2017 рік і наразі це питання обговорюється серед країн-членів ЄС.

"Україна чітко довела, що вона є виконавцем всіх своїх зобов'язань, а Росія – ні. ... Як результат, якщо не буде прогресу до листопада, санкції будуть продовжені", - зазначив президент.

Президент підкреслив, що "дорожня карта" - це імплементація усіх без винятку Мінських домовленостей.

"Це дає нам ґрунтовні підстави наполягати, щоб Дебальцеве було демілітаризованою зоною, де має бути розведення", - наголосив він.

Говорячи про розведення сил та засобів у трьох пунктах - Золотому, Станиці Луганській та Петровському, президент наголосив, що Україна не втрачає жодного клаптика землі.

"Україна знімає 1 спостережний пост, представники російсько-терористичних військ знімають 3 пости. Тому нам режим розведення вигідний", - підкреслив Порошенко.

Українська правда