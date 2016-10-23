Порошенко: Никаких параллельных процессов, сначала безопасность

Президент Петр Порошенко заявляет, что политический компонент Минских договоренностей будет выполнен только после безопасности, и именно такие предложения Украины внесла по "дорожной карте", которая должна быть принята для урегулирования ситуации на Донбассе.

В интервью телеканалам "Украина", "Интер" и "1+1" на вопрос журналиста, не являются ли данные компоненты параллельными процессами, Порошенко сказал: "Нет, никаких параллелей. Сначала компонент безопасности, затем политический".

"Сначала надо обеспечить прекращение огня, отвод сил, функционирование и доступ ОБСЕ, в т.ч. к границе, освобождение заложников и многое другое, а только после этого ставить вопрос об утверждении законодательства о выборах", - сказал он.

На вопрос, не будет ли в парламенте подниматься вопрос о политической части договоренностей до того, как будет выполнена часть по безопасности, Порошенко сказал: "Очевидно. И именно в этом заключалось мое утверждение, в т.ч. контроль над границей со стороны ОБСЕ".

По словам Порошенко, Украина "не боится свободных и демократических выборов в Донбассе, но должна создать условия" для их проведения, а руководители многих государств ЕС согласились с тем, что сейчас условий для выборов на Донбассе нет.

"Когда будет дата выборов? Первое - когда будут выполнены оборонные условия. И второе - когда за это проголосует парламент", - заявил президент.

Он также отметил, что если до конца ноября не состоится встреча глав МИД "нормандской четверки", которые будут готовить "дорожную карту", санкции стран-членов ЕС в отношении РФ могут быть продолжены и усилены, и этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета ЕС в декабре.

Также Порошенко добавил, что украинская сторона внесла предложение продлить санкции не на полгода, а на весь 2017 год и сейчас этот вопрос обсуждается среди стран-членов ЕС.

"Украина четко доказала, что она является исполнителем всех своих обязательств, а Россия - нет. ... Как результат, если не будет прогресса до ноября, санкции будут продолжены", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что "дорожная карта" - это имплементация всех без исключения Минских договоренностей.

"Это дает нам веские основания настаивать, чтобы Дебальцево было демилитаризованной зоной, где должно быть разведение (сил и средств)", - подчеркнул он.

Говоря о разведении сил и средств в трех пунктах - Золотом, Станице Луганской и Петровском, президент подчеркнул, что Украина "не теряет ни одного клочка земли".

"Украина снимает 1 наблюдательный пост, представители российско-террористических войск снимают 3 поста. Поэтому нам режим разведения выгоден", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда