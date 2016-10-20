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Кремль "абсолютно не згоден" передати Дебальцеве Києву

Четвер, 20 жовтня 2016, 15:23
Кремль абсолютно не згоден передати Дебальцеве Києву

Кремль не згоден з пропозиціями передати під контроль київської влади Дебальцеве.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство ТАСС.

"Що стосується Дебальцевого, тут якраз ситуація, коли раніше досягнуті домовленості трактуються абсолютно по-іншому", - сказав він.

За його словами, "російська сторона абсолютно не згодна" з пропозиціями, що їх озвучено співрозмовниками на переговорах щодо цього питання.

"Це питання залишилося за дужками як неузгоджене. Робота з цього питання буде тривати на рівні міністрів (закордонних справ) і помічників", - сказав Пєсков.

Як відомо, після зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні, президент РФ Володимир Путін заявив, що "нормандський формат" підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ у зонах відведення та зберігання важкої техніки на Донбасі.  

Президент України Петро Порошенко заявив після завершення зустрічі в "нормандському форматі" у Берліні, що до кінця листопада глави МЗС "нормандської четвірки" затвердять основу проекту "дорожньої карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод".

За його словами, Росія підтримала необхідність запровадження озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.

Також, за його словами, мають початися переговори щодо наступних 4 місць для розведення озброєння, серед яких має бути Дебальцеве.

18 жовтня, під час тристоронньої зустрічі у Мінську українська сторона підняла питання контролю за Дебальцевим. 

Теми: ДонбасРосіяДебальцеве
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