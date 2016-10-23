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Порошенко запевняє, що не кричав на Путіна

Неділя, 23 жовтня 2016, 21:25

Президент Петро Порошенко запевняє, що під час переговорів у "нормандському форматі" не підвищував голос на президента РФ Володимира Путіна.

Так він прокоментував в інтерв'ю українським телеканалам,  яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня, інформацію у ЗМІ, що на переговорах він підвищив голос на Путіна зі словами "Ні, ти просто перестань стріляти!".

"Ні, я під час переговорів голос ніколи не підвищую. Але прохання припинити стріляти… Дійсно я звернувся до Путіна саме з таким проханням", - сказав Порошенко.

Українська правда

Теми: ПорошенкоПутін
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