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Порошенко уверяет, что не кричал на Путина

Воскресенье, 23 октября 2016, 21:25

Президент Петр Порошенко уверяет, что во время переговоров в "нормандском формате" не повышал голос на президента РФ Владимира Путина.

Так он прокомментировал в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфире вечером 23 октября, появившуюся ранее в СМИ информацию, что повысил голос на Путина со словами "Нет, ты просто перестань стрелять!".

"Нет, я во время переговоров голос никогда не повышаю. Но просьбы прекратить стрелять ... Действительно я обратился к Путину именно с такой просьбой", - сказал Порошенко.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоПутин
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