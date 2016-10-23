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Гонтарева про кампанію проти неї: Памфлет, повний інсинуацій

Неділя, 23 жовтня 2016, 22:53

Глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва заявила, що проти неї ведеться спланована кампанія.

Про це Гонтарева зів'яли в ефірі телеканалу ICTV увечері 23 жовтня.

"Почалося це ще до того, як я приїхала в МВФ і була главою делегації ... Поширювався якийсь памфлет - збірник повних інсинуацій і недостовірної інформації з різних "жовтих" сайтів, добірка, чому Гонтарева є загрозою економічній стабільності країни, недостовірних та непрофесійних даних", - заявила глава НБУ.

За словами Гонтаревої, акція проти неї спланована безпосередньо недбайливими власниками банків, тому що в судах наближається вирішення питань щодо них.

"Коли я прийшла в НБУ, заборгованість з рефінансування становила 104 млрд грн", - нагадала вона і підкреслила, що зараз заборгованість з рефінансування становить 74 млрд грн, з яких 44 млрд грн перебувають у неплатоспроможних банках, і цим банкам видавалися гроші в період не її роботи.

Також Гонтарева зазначила, що за час прем'єрства лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко на рефінансування було видано 84,9 млрд грн, а рефінансування банків "Родовід" і "Київ" сягнуло 25 млрд грн, і воно "пропало в цих банках".

За словами глави НБУ, зараз в Україні "немає проблеми ні з макрофінансовою стабільністю, ні з платіжним балансом, ні з рахунком поточних операцій, ні з резервами, які вже покривають понад 4 місяці імпорту, ні на валютному ринку".

Як відомо, у жовтні перед початком зустрічі країн-членів МВФ та Світового банку у Вашингтоні нардеп Сергій Тарута поширював збірник "Гонтарева. Загроза економічній безпеці України". У збірці Гонтаревій було висунуто звинувачення у корупційній діяльності, розвалі банківської системи і створення загрози економічній безпеці України.

Також з різкою критикою Гонтаревої виступає фракція "Батьківщина" і Радикальна партія.

Тарута заявив про намір групи депутатів зареєструвати проекти постанови про звільнення Гонтаревої і створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності НБУ.

Комітет ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує президенту України подати в парламент проект постанови про звільнення Гонтаревої з посади глави НБУ.

13 жовтня НБУ звернувся до СБУ, ГПУ та НАБУ з проханням відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата, бізнесмена Сергія Тарути у зв'язку з розповсюдженням провокаційних матеріалів зі звинуваченнями на адресу голови НБУ Гонтаревої.

Інтерфакс-Україна

Теми: ГонтареваНБУ
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