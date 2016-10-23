Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гонтарева о кампании против нее: Памфлет, полный инсинуаций

Воскресенье, 23 октября 2016, 22:53

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что против нее ведется спланированная кампания. 

Об этом Гонтарева завяила в эфире телеканала ICTV вечером 23 октября.

"Началось это еще до того, как я приехала в МВФ и была главой делегации... Распространялся некий памфлет - сборник полных инсинуации и недостоверной информации с различных "желтых" сайтов, подборка, почему Гонтарева является угрозой экономической стабильности страны, недостоверных и непрофессиональных данных", - заявила глава НБУ. 

По словам Гонтаревой, акция против нее спланирована непосредственно нерадивыми собственниками банков, потому что в судах приближается решение вопросов с ними.

"Когда я пришла в Национальный банк, задолженность по рефинансированию была 104 млрд грн", - напомнила она и подчеркнула, что в настоящее время задолженность по рефинансированию составляет 74 млрд грн, из которых 44 млрд грн находятся в неплатежеспособных банках, и этим банкам выдавались деньги в период не ее работы.

Также Гонтарева отметила, что за время премьерства лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на рефинансирование было выдано 84,9 млрд грн, а рефинансирование банков "Родовид" и "Киев" составило 25 млрд грн, и оно "пропало в этих банках".

По словам главы НБУ, в настоящее время в Украине "нет проблемы ни с макрофинансовой стабильностью, ни с платежным балансом, ни с счетом текущих операций, ни с резервами, которые уже покрывают больше 4 месяцев импорта, ни на валютном рынке". 

Как известно,  в октябре перед началом встречи стран-членов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне нардеп Сергей Тарута распространял сборник "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины". В сборнике были выдвинуты обвинения о коррупционной деятельности Гонтаревой, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины.

Также с резкой критикой Гонтаревой выступает фракция "Батькивщина" и Радикальная партия.

Тарута заявил о намерении группы депутатов зарегистрировать проекты постановления об увольнении Гонтаревой и создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует президенту Украины подать в парламент проект постановления об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ.

13 октября НБУ обратился в Службу безопасности Украины, ГПУ и НАБУ с просьбой открыть уголовные производства в отношении народного депутата, бизнесмена Сергея Таруты в связи с распространением провокационных материалов с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой. 

Интерфакс-Украина

Темы: ГонтареваНБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Все новости...
Гонтарева
У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне
НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка
СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Последние новости
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
Все новости...
Реклама: