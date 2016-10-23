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Глава Пентагона: РФ загострює конфлікт у Сирії

Неділя, 23 жовтня 2016, 23:22

Міністр оборони США Ештон Картер звинуватив Росію у загостренні сирійського конфлікту.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це він заявив під час візиту до Багдада 

За словами Картера, Росія втрутилася у війну в Сирії, як стверджувалося, щоб боротися з ісламістами і домогтися перехідного періоду.

"В результаті Москва посилила конфлікт, що призвело до ще більш гострої гуманітарної кризи", - зазначив Картер. 

Як відомо, раніше Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщення авіагрупи російських збройних сил на території САР.

На екстренному засіданні Радбезу ООН на початку жовтня Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.

За даними експертів, жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

Теми: РосіяСиріяСША
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