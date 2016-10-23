Глава Пентагона: РФ обостряет конфликт в Сирии
Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в обострении сирийского конфликта.
Как сообщает "Радио Свобода", об этом он заявил во время визита в Багдад.
По словам Картера, Россия вмешалась в войну в Сирии, как утверждалось, чтобы бороться с исламистами и добиться переходного периода.
"В результате Москва усилила конфликт, что привело к еще более острому гуманитарному кризису", - отметил Картер.
Как известно, ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.
На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.
По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.