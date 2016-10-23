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Глава Пентагона: РФ обостряет конфликт в Сирии

Воскресенье, 23 октября 2016, 23:22

Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в обострении сирийского конфликта.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом он заявил во время визита в Багдад. 

По словам Картера, Россия вмешалась в войну в Сирии, как утверждалось, чтобы бороться с исламистами и добиться переходного периода.

"В результате Москва усилила конфликт, что привело к еще более острому гуманитарному кризису", - отметил Картер.

Как известно, ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Темы: РосcияСирияСША
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