Балога запевняє, що не збував донецьку контрабанду в Європу

Позафракційний нардеп Верховної Ради Віктор Балога назвав "фейковою" інформацію, вміщену у статті "Нової газети" про контрабанду на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Побачив своє прізвище у фейковому "розслідуванні" на російських сайтах, написані російськими журналістами, які раніше "випадково" зливали позиції ЗСУ на Донбасі", - написав він.

За його словами "чітко простежується спроба переконати суспільство, що війна іде не за незалежність, а за чиїсь приватні інтереси".

"По-друге – на лице спроби змішати всіх, хто не займає проросійську позицію (в тому числі і мене), з одіозними персонажами з Донбасу", - написав він.

Як відомо, у статті вказується, що Балога разом із нардепом Михайлом Ланьом забезпечували переправу цигарок і алкоголю з Донбасу в Угорщину.

Українська правда