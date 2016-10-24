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Балога уверяет, что не сбывал донецкую контрабанду в Европу

Понедельник, 24 октября 2016, 15:36

Внефракционный нардеп Верховной Рады Виктор Балога назвал "фейковой" информацию, помещенную в статье "Новой газеты" о контрабанде на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Увидел свою фамилию в фейковом "расследовании" на российских сайтах, написанные российскими журналистами, ранее "случайно" сливавшими позиции ВСУ на Донбассе", - написал он.

По его словам, "четко прослеживается попытка убедить общество, что война идет не по независимость, а за чьи-то частные интересы".

"Во-вторых - на лицо попытки смешать всех, кто не занимает пророссийскую позицию (в том числе и меня), с одиозными персонажами из Донбасса", - написал он.

Как известно, в статье указывается, что Балога вместе с нардепом Михаилом Ланьо обеспечивали переправу сигарет и алкоголя из Донбасса в Венгрию.

Украинская правда

Темы: БалогаДонбассСМИ
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