Свідки у справі Чийгоза нічого по суті повідомити суду не змогли

На суді у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза були допитані свідки звинувачення і потерпілий, які нічого по суті питання суду не повідомили.

Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов в facebook.

Першим на допит в цей день був викликаний свідок звинувачення Стеценко Віктор Вікторович. У лютому 2014 р. свідок Стеценко працював старшим оперуповноваженим карного розшуку в Київському районному відділі міліції Сімферополя.

Ніяких ознак злочинів свідок не бачив. Ахтема Чийгоза в цей день не бачив, про його дії напередодні і 26 лютого 2014 року нічого повідомити не зміг.

Далі відбувся допит потерпілого Худоносова Віктора Михайловича. Худоносов в той день постраждав від здавлювання і був госпіталізований до лікарні, де йому діагностували перелом ребер. Ахтема Чийгоза не бачив, нічого про його дії повідомити не зміг.

Після обідньої перерви був допитаний другий за цей день свідок звинувачення. Ним виявився перший заступник керуючого справами Верховної Ради Колесніков Андрій Вікторович. У лютому 2014 року він працював заступником керуючого справами Верховної Ради АРК. Ахтема Чийгоза свідок Колесніков бачив, але нічого про його дії повідомити не зміг.

За його словами, у дворі відбувалася тиснява і виникали бійки. У якийсь момент мітингувальники виламали глухі двері праворуч від головного входу і проникли всередину будівлі. Частина мітингувальників з прапором зеленого кольору увірвалася в фойє на першому поверсі, де зайняли центральну сходи і, як він стверджує, погрожували свідкові і його начальниці. Через деякий час до них підійшов Рефат Чубаров і вони покинули будівлю.

Третім свідком звинувачення виявився Філь Микола Анатолійович. У момент подій оперуповноважений у справах неповнолітніх Київського районного відділу міліції Сімферополя. Він повідомив, що 26 лютого Чийгоза не бачив, нічого про його дії повідомити не зміг.

Як повідомлялося, під час засідання суду Ахтем Чийгоз заявив відвід судді.

Наступне засідання відбудеться у вівторок о 9:30.

Як відомо, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".