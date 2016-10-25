Керрі дорікнув Лаврову через поновлення авіаударів і боїв у Алеппо

Держсекретар США Джон Керрі у понеділок мав розмову по телефону з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, під час якої дорікнув Москві за продовження бойових дій у Алеппо.

Про це поінформував під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Держсекретар розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ (Росії – ред.), і вони говорили про ситуацію в Алеппо", - зауважив Кірбі.

При цьому Джон Керрі "висловив свою стурбованість у зв'язку з поновленням авіаударів та артилерійських обстрілів у Алеппо силами режиму (Асада – ред.) і Росії".

Сторони обговорили важливість продовження багатосторонніх переговорів у Женеві, а також необхідність досягнення домовленості про припинення бойових дій.

При цьому, за словами Кірбі, увага під час спілкування приділялась і доставці гуманітарної допомоги до людей в Алеппо, які не отримали її навіть, враховуючи кількаденну гуманітарну паузу минулого тижня.

Як повідомлялося, авіаудари і бої в Алеппо поновилися на третій день після припинення вогню.

Під час "гуманітарної паузи", оголошеної сирійським режимом і Росією, медична евакуація та доставка допомоги так і не почалася.

Росія оголошувала "гуманітарну паузу" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто. У той же час сирійські повстанці відмовилися покинути місто, заявивши, що терористів серед них немає, а зброю вони не складуть, поки не впаде режим.