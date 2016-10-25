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Керри упрекнул Лаврова за возобновления авиаударов и боев в Алеппо

Вторник, 25 октября 2016, 01:01

Госсекретарь США Джон Керри в понедельник провел по телефону беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой упрекнул Москву за продолжение боевых действий в Алеппо.

Об этом сообщил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Госсекретарь разговаривал сегодня с министром иностранных дел (России - ред.), И они говорили о ситуации в Алеппо", - отметил Кирби.

При этом Джон Керри "выразил свою обеспокоенность в связи с возобновлением авиаударов и артиллерийских обстрелов в Алеппо силами режима (Асада - ред.) и России".

Стороны обсудили важность продолжения многосторонних переговоров в Женеве, а также необходимость достижения договоренности о прекращении боевых действий.

При этом, по словам Кирби, внимание во время общения уделялось и доставке гуманитарной помощи людям в Алеппо, которые не получили ее даже учитывая многодневную гуманитарную паузу на прошлой неделе.

Как сообщалось, авиаудары и бои в Алеппо возобновились на третий день после прекращения огня.

Во время "гуманитарной паузы", объявленной сирийским режимом и Россией, медицинская эвакуация и доставка помощи так и не началась.

Россия объявляла "гуманитарную паузу" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город. В то же время сирийские повстанцы отказались покинуть город, заявив, что террористов среди них нет, а оружие они не сложат, пока не падет режим.

Как известно, ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в обострении сирийского конфликта.

Темы: СШАРосcияСирия
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