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МЗС вимагає, щоб Росія звільнила Чийгоза

Четвер, 27 жовтня 2016, 11:34

Міністерство закордонних справ вимагає негайного звільнення заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у своєму Твіттері.

Так у зовнішньополітичному відомстві відреагували на прискорення розгляду справи Чийгоза в окупованому Росією Криму.

"Політичні репресії зразка ери сталінізму. Вимагаємо негайного звільнення А.Чийгоза -заручника агресивної політики РФ", – написала вона.

Як стало відомо 25 жовтня, суд в анексованому Росією Криму буде розглядати справу проти кримського татарина Ахмета Чийгоза чотири рази на тиждень.

Адвокат Микола Полозов не виключає, що інтенсифікація процесу викликана бажанням окупаційної "влади" винести вирок до 26 лютого – третьої річниці мітингів під кримським парламентом, у тому числі супротивників анексії АРК.

Як повідомлялося, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за участь в акції протесту проти анексії Криму 26 лютого 2014 року звинувачують за ч. 1 ст. 212 КК РФ – організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна.

29 вересня 2016 року суд продовжив його арешт до січня 2017 року.

Українська правда

Теми: кримські татариКримМЗС
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