МИД требует, чтобы Россия освободила Чийгоза

Министерство иностранных дел требует немедленного освобождения заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза.



Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Твиттере.



Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на ускорение рассмотрения дела Чийгоза в оккупированном Россией Крыму.



"Политические репрессии образца эры сталинизма. Требуем немедленного освобождения А.Чийгоза - заложника агрессивной политики РФ", – написала она.

Політичні репресії зразка ери сталінізму.Вимагаємо негайного звільнення А.Чийгоза-заручника агресивної політики РФ https://t.co/BGbTEdvPBN — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 27, 2016

Как стало известно 25 октября, суд в аннексированном Россией Крыму будет рассматривать дело против крымского татарина Ахтема Чийгоза четыре раза в неделю.

Адвокат Николай Полозов не исключает, что интенсификация процесса вызвана желанием оккупационных "властей" вынести приговор до 26 февраля – третьей годовщины митингов под крымским парламентом, в том числе противников аннексии АРК.

Как известно, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза за участие в акции протеста против аннексии Крыма 26 февраля 2014 года обвиняют по ч. 1 ст. 212 УК РФ – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

29 сентября 2016 года суд продлил его арест до января 2017 года.

Украинская правда