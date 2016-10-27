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Брат Балоги тримає готівкою 1,3 млн євро, в дружини теж мільйони

Четвер, 27 жовтня 2016, 17:38

Позафракційний нардеп Верховної Ради Павло Балога задекларував за 2015 рік 1,3 млн євро і 250 тис. доларів готівки, його дружина Віталія – 3,5 млн гривень готівки.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передають Українські новини.

Дружина Балоги володіє 80 тисячами акцій приватного акціонерного товариства "Мукачівська автобаза", номінальна вартість яких складає 324 тисяч гривень.

Також Віталія Балога є кінцевим бенефіціарієм ТОВ "Закарпатсільгоспсервіс", ТОВ "Закарпатагрохолдінг", ТОВ "Мікро", ТОВ "Зет-Плант Україна", ТОВ "Форум", ТОВ "Барва", ТОВ "Закарпатська продовольча група" і ТОВ "Закарпатська продовольча компанія".

Решта відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої в березні декларації.

"Українська правда" в Threads

Теми: Балогадеклараціїгроші
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