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Брат Балоги держит наличными 1,3 млн евро, у жены тоже миллионы

Четверг, 27 октября 2016, 17:38

Внефракционный нардеп Верховной Рады Павел Балога задекларировал 2015 года 1,3 млн евро и 250 тыс. долларов наличных, его жена Виталия – 3,5 млн гривен наличных.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Украинские новости.

Жена Балоги владеет 80 тысячами акций частного акционерного общества "Мукачевский автобаза", номинальная стоимость которых составляет 324 тысяч гривен.

Также Виталия Балога является конечным бенефициарием ООО "Закарпатсільгоспсервіс", ООО "Закарпатагрохолдинг", ООО "Микро", ООО "Зет-Плант Украина", ООО "Форум", ООО "Барва", ООО "Закарпатская продовольственная группа" и ООО "Закарпатская продовольственная компания".

Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в марте декларации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Балогадекларацииденьги
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