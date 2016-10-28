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Холодницький з десятками тисяч готівки на руках знімає кімнату в гуртожитку

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 18:13

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задекларував 53 тисяч доларів, 12 тисяч євро і 50 тисяч гривень готівкових коштів.

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті Національної агенції з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, Холодницький орендує кімнату в гуртожитку у Вишневому. Він також задекларував квартиру в Вишневому Київської області на 61,1 м², власником якої зазначена Холодницька Марія Павлівна.

Антикорупційний прокурор володіє двома земельними ділянками 1000 та 1200 квадратів.

Холодницький задекларував автомобіль Mitsubishi Outlander 2007 року випуску вартістю 135 тисяч гривень на момент придбання у 2010 році.

У рубриці доходи вказана заробітна плата 267 тисячі 906 гривень, яку він отримав на посаді першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим та 55 951 гривню – у ГПУ. Страхові виплати Холодницького склали 3 147.

На рахунку в Райффайзен Банк Аваль керівник САП зберігає 61 293 гривень.

У рубриці готівка Холодницький задекларував 53 000 доларів 12 000 євро 50 тисяч гривень.

При цьому він позичив третім особам 4 тисячі доларів.

Як відомо, Холодницького призначили керівником антикорупційної прокуратури 30 листопада 2015 року.

Новопризначений прокурор тоді охарактеризував себе так "Не одружений. Дітей немає. Завидний холостяк".

Валентина Романенко, УП

Теми: деклараціїХолодницькийАнтикорупційна прокуратура
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