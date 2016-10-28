Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий с десятками тысяч налички на руках снимает комнату в общежитии

Пятница, 28 октября 2016, 18:13

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задекларировал 53 тысяч долларов, 12 тысяч евро и 50 тысяч гривен наличных средств.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год, обнародованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, Холодницкий арендует комнату в общежитии в Вишневом. Он также задекларировал квартиру в Вишневом Киевской области на 61,1 м², владельцем которой указана Холодницкая Мария Павловна.

Антикоррупционный прокурор владеет двумя земельными участками 1000 и 1200 квадратов.

Холодницкий задекларировал автомобиль Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска стоимостью 135 000 гривен на момент приобретения в 2010 году.

В рубрике доходы указана заработная плата 267 тысячи 906 гривен, которую он получил на должности первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым и 55 951 гривню – в ГПУ. Страховые выплаты Холодницкого составили 3 147.

На счету у Райффайзен Банк Аваль руководитель САП сохраняет 61 293 гривен.

В рубрике наличные Холодницкий задекларировал 53 000 долларов 12 000 евро 50 000 гривен.

При этом он одолжил третьим лицам 4 тысяч долларов.

Как известно, Холодницкого назначили руководителем антикоррупционной прокуратуры 30 ноября 2015 года.

Новоназначенный прокурор охарактеризовал себя так "Не женат. Детей нет. Завидный холостяк".

Валентина Романенко, УП

Темы: декларацииХолодницкийАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: