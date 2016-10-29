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"Сірий кардинал" Іванчук живе у чужому будинку і не зберігає гроші у банках

Субота, 29 жовтня 2016, 12:51
Сірий кардинал Іванчук живе у чужому будинку і не зберігає гроші у банках

Глава комітету ВР з питань економічної політики, заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук, якого називають одним з "сірих кардиналів" влади, не є власником будь-якої нерухомості та тримає готівкою 750 тис. швейцарських франків, 600 тис.євро, 500 тис. доларів та 3,7 мільйони гривень. 

Інформацію про це політик вказав у електронній декларації за 2015 рік.

Дохід нардепа у 2015 році складався з відчуження рухомого майна на суму 820 тис.грн. і зарплати у Верховній Раді у сумі 71,5 тис.грн.

У декларації не вказано дані про грошові активи на рахунках в банках. 

Згідно з оприлюдненими даними, Іванчук має право користування будинком 503,5 кв.м в н.п. Іванковичи Васильківського району Київської області, який належить третій особі.

Також нардеп задекларував три ікони, три пари годинників - Breguet, Vacheron Constantin, Rolex - і три рушниці марок Blaser і B&T.

Іванчук є власником автомобіля Toyota Sequoia 2013 року випуску.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїНародний фронт
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