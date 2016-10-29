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"Серый кардинал" Иванчук живет в чужом доме и не хранит деньги в банках

Суббота, 29 октября 2016, 12:51
Серый кардинал Иванчук живет в чужом доме и не хранит деньги в банках

Глава комитета ВР по вопросам экономической политики, замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук, которого называют одним из "серых кардиналов" власти, не является владельцем како-либо недвижимости и держит наличными 750 тыс. швейцарских франков, 600 тыс.евро, 500 тыс. долларов и 3,7 миллиона гривен.

Информацию об этом политик указал в электронной декларации за 2015 год. 

Доход нардепа в 2015 году состоял из отчуждения движимого имущества на сумму 820 тыс. грн. и зарплаты в Верховной Раде в сумме 71,5 тыс.грн. 

В декларации не указаны данные о денежных активах на счетах в банках.

Согласно обнародованным данным, Иванчук имеет право пользования домом 503,5 кв.м в н.п.Иванковичи Васильковского района Киевской области, который принадлежит третьему лицу.

Также нардеп задекларировал три иконы, три пары часов - Breguet, Vacheron Constantin, Rolex - и три ружья марок Blaser и B&T.

Иванчук является владельцем автомобиля Toyota Sequoia 2013 выпуска.

Интерфакс-Украина

Темы: декларацииНародный фронт
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