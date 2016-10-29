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Декларація Березенка: сім'я живе з доходів дружини в орендованих будинках

Субота, 29 жовтня 2016, 13:39

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Сергій Березенко задекларував доходи у вигляді зарплати у Верховній Раді й Держуправлінні справами у сумі 91 тис. грн., оренду житла, 3 пари елітних годинників та два автомобілі.

Інформацію про це політик розмістив у електронній декларації за 2015 рік.

Згідно з даними декларації, Березенко задекларував квартиру в Києві площею 120,8 кв. м, яка належить третій особі.

Дружина Березенка орендує 2 будинки під Києвом - у Лісниках (573,8 кв. м) та Козині (266,8 кв. м), має частку у квартирі площею 74,9 кв. м у Львові.

На оренду будинку в 2015 році родина витратила майже 600 тис. грн, ще близько 121 тис. грн - на страхування транспортного засобу.

На банківських рахунках у подружжя $88 тис. і 19 тис. грн., готівкою вони тримають 35 тис. доларів, 15 тис. євро і майже 2,2 млн грн.

Також нардеп задекларував дві пари годинників Breguet, ще одна пара Rolex - у його дружини. Березенко є власником двох автомобілів - Porshe Cayenne 2011 випуску і Mercedes-Benz GL-350 2013 року.

Основний дохід сім'ї у 2015 році - підприємницька діяльність дружини,  становить 4,9 млн грн. Також дружина Березенка отримала дохід у вигляді відсотків у банку (22 тис. грн), зарплату (майже 67 тис. грн) та виплати при народженні дитини (майже 33 тис. грн).

Інтерфакс-Україна

Теми: деклараціїБПП
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