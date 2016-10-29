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Декларация Березенко: семья живет на доходы жены в арендованных домах

Суббота, 29 октября 2016, 13:39

Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко задекларировал доходы в виде зарплаты в Верховной Раде и Госуправлении делами в сумме 91 тыс. грн., аренду жилья, 3 пары элитных часов и два автомобиля.

Информацию об этом политик разместил в электронной декларации за 2015 год. 

Согласно данным декларации, Березенко задекларировал квартиру в Киеве площадью 120,8 кв. м, которая принадлежит третьему лицу.

Жена Березенко арендует 2 дома под Киевом - в Лесниках (573,8 кв. м) и Козине (266,8 кв. м), имеет долю в квартире площадью 74,9 кв. м во Львове.

На аренду дома в 2015 году семья потратила почти 600 тыс. грн, еще около 121 тыс. грн - на страхование транспортного средства.

На банковских счетах у супругов 88 тыс. долларов и 19 тыс. грн., наличными семья хранит 35 тыс. долларов, 15 тыс. евро и почти 2,2 млн. грн.

Также нардеп задекларировал две пары часов Breguet, еще одна пара Rolex - у его жены. Березенко является владельцем двух автомобилей - Porshe Cayenne 2011 года выпуска и Mercedes-Benz GL-350 2013 года.

Основной доход семьи в 2015 году - предпринимательская деятельность жены, составляет 4,9 млн. грн. Также жена Березенко получила доход в виде процентов в банке (22 тыс. грн), зарплату (почти 67 тыс. грн) и выплаты при рождении ребенка (почти 33 тыс. грн).

Интерфакс-Украина

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Темы: декларацииБПП
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