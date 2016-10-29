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Кононенко показав 77 тисяч зарплати і нерухомості на понад 1,8 мільярди

Субота, 29 жовтня 2016, 16:13
Кононенко показав 77 тисяч зарплати і нерухомості на понад 1,8 мільярди

Нардеп, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко задекларував 77,731 тис. грн. заробітної плати, 14,24 млн. грн. дивідендів та об'єктів нерухомості на загальну суму  понад 1,8 мільярди гривень. 

Інформацію про це нардеп розмістив у електронній декларації за 2015 рік. 

Також Кононенко задекларував 87102 грн. процентів у 2015 році, 80559 грн. коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, а також готівку у сумі 6,628 млн. грн, 928 тис. доларів, 965 тис. євро, акції на суму 5,897 млн. грн. 

Серед фінансових зобов'язань Кононенка - поручительство за кредитним договором на суму 105 млн. грн та  4 іпотечних договори на суму 49,4 млн. грн.

За даними декларації, усі об'єкти нерухомості на загальну суму понад 1,862 млрд, грн. (вартість за останньою оцінкою), які належать родині Кононенка, розміщено у Києві та області, зокрема йдеться про 7 земельних ділянок, 6 житлових будинків, деякі з них записані на дружину, доньку, сина та невістку Кононенка та передані йому у безвідсоткове безоплатне користування. Також нардеп має квартиру у Києві площею 236 кв. м.

Окрім того у декларації вказано ювелірні вироби з діамантами, електронні пристрої, одяг, меблі та сейф, які належать нардепу та його дружині на загальну суму понад 12 млн. гривень. 

Родині нардепа також належать три автівки (Subaru WRX 2010 р.в., BMW  2012 р.в., MERCEDES-BENZ 2002 р.в), та два орендованих авто  - BMW 2012 р.в.  та AUDI А8 2014 року. 

У власності Кононенка - акції низки компаній, зокрема ПАТ "Міжнародний інвестиційний Банк", "БОГДАН МОТОРС" та ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", а також компанії RI-SYSTEM LIMITED, яка зареєстрована за кордоном, країну реєстрації не вказано. 

Син  нардепа  є співвласником продюсерського центру "Разом", сам нардеп - власником компанії Ланкашир Біг, С.Л. (Lancashire Big, S.L., Іспанія). 

Також Кононенко контролює такі компанії, як "Пісківський завод скловиробів", ТОВ "Янтра", "Спортивно-оздоровчий комплекс "МОНІТОР", ТОВ "Міжнародна тенісна академія",  ТОВ "Медсервіс плюс", ПАТ "Завод "Ленінська Кузня", ДП "ДЖЕПЕН МОТОРС", ТОВ "Промавтоматика" , ТОВ "Европейський дім", ПК ТРЕК ХОЛДІНГ КОСТ С.Л. (Іспанія), ТРЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Країна реєстрації головного офіса:Гібралтар), ДП "ЗОВНІШЕКОНОМСЕРВІС" ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" та ТОВ "КИЇВГЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ".

Українська правда 

 

Теми: деклараціїВерховна РадаБПП
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