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Кононенко показал 77 тысяч зарплаты и недвижимости - на более чем 1,8 миллиарда

Суббота, 29 октября 2016, 16:13
Кононенко показал 77 тысяч зарплаты и недвижимости - на более чем 1,8 миллиарда

Нардеп, первый замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко задекларировал 77,731 тыс. грн. заработной платы, 14,24 млн. грн. дивидендов и объектов недвижимости на общую сумму более 1,8 миллиарда гривен.

Информацию об этом нардеп разместил в электронной декларации за 2015 год. 

Также Кононенко задекларировал 87102 грн. процентов, полученных в 2015 году, 80559 грн. средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, а также наличные в сумме 6, 628 млн. грн, 928 тыс.долларов, 965 тыс. евро, и акции на сумму 5,897 млн. грн.

Среди финансовых обязательств Кононенко - поручительство по кредитному договору на сумму 105 млн. грн и 4 ипотечных договора на сумму 49,4 млн. грн.

По данным декларации, все объекты недвижимости на общую сумму более 1,862 млрд грн. (стоимость по последней оценке), принадлежащих семье Кононенко, размещены в Киеве и области, в частности речь идет о 7 земельных участках, 6 жилых домах, некоторые из них записаны на жену, дочь, сына и невестку Кононенко и переданы ему в безпроцентное безвозмездное пользование. Также нардеп имеет квартиру в Киеве площадью 236 кв. м.

Кроме того, в декларации указаны ювелирные изделия с бриллиантами, электронные устройства, одежда и мебель, а также сейф, которые принадлежат нардепу и его жене на общую сумму более 12 млн. гривен.

Семье нардепа также принадлежат три автомобиля (Subaru WRX 2010 г.в., BMW 2012 г.в., MERCEDES-BENZ 2002 г.в), и два арендованных авто - BMW 2012 г.в. и AUDI А8 2014 года.

В собственности Кононенко - акции ряда компаний, в частности ОАО "Международный инвестиционный банк", "БОГДАН МОТОРС" и ОАО "ЗНКИФ" ВИК ", а также компании RI-SYSTEM LIMITED, зарегистрированной за рубежом, страна регистрации не указана. 

Сын нардепа является совладельцем продюсерского центра "Разом", сам нардеп - владельцем компании Ланкашир Бег, С.Л. (Lancashire Big, S.L., Испания).

Также Кононенко контролирует такие компании, как "Песковский завод стеклоизделий", ООО "Янтра", "Спортивно-оздоровительный комплекс "МОНИТОР", ООО "Международная теннисная академия", ООО "Медсервис плюс", ОАО "Завод "Ленинская Кузня", ГП  "Джепен МОТОРС", ООО "Промавтоматика", ООО "Европейский дом", ПК ТРЕК ХОЛДИНГ КОСТ С.Л. (Испания), ТРЕК Холдингз Лимитед (Страна регистрации головного офиса: Гибралтар), ГП "ВНЕШНЭКОНОМСЕРВИС" ОАО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД" и ООО "КИИВГЕЙТ инвестмент".

Украинская правда

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Темы: декларацииВерховная РадаБПП
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