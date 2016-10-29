Грановський має $928 тисяч готівкою та 9 годинників

Народний депутат від БПП Олександр Грановський має готівкою 928 тисяч доларів, а також 9 тисяч євро і 13 тисяч швейцарських франків.

Це вказано в його електронній декларації за 2015 рік.

На банківських рахунках Грановського – 50 253 доларів, а також 35 924 і 12 434 гривень.

Депутат отримав 79 887 заробітної плати за основним місцем роботи, 91 105 гривень - дивідендів і відсотків. 350 260 гривень вказані як доходи від реструктуризації заборгованості.

Також Грановський минулого року позичив в іноземного громадянина Фелікса Калантирського 2 мільйони гривень.

Депутат володіє автомобілями BMW X3 2010 року випуску і BMW X5 2011 року випуску.

Він також задекларував 9 годинників торговельних марок Breguet (вартість 42 000 грн), Rolex (55 000 грн), Bovet (216 000 грн), Corum (32 000 грн), Patek Philippe, Officine Panerai, Grard-Perreguax та Jaquet Droz.

Також у декларації вказана кухня вартістю 235 тисяч грн, сервіз Hermes вартістю 32 000 грн, портфелі Chopard вартістю 20 600 та 23 450 грн, порцелянові статуетки Liadro вартістю 21 500 та 10 700 грн.

Крім того, депутат має колекцію з 16 картин, вартість яких не вказана.

Батько Грановського отримав 17 796 пенсії та має 414 тисяч 800 доларів готівки.

У той же час, на своїй сторінці в Facebook Грановський написав, що не носить дорогі годинники, зазначені в декларації.

"Закінчив з декларацією. Прийшов до висновку, що суспільство тільки таким чином, відчувши на власній шкурі весь дискомфорт бути прозорим, а значить не тільки навчитися відповідати на незручні питання, а й правильно вибудовувати своє життя, перестане бути вульгарним", - зазначив він.

"У мене немає чітко сформульованого пояснення на тему, чому я не ношу порівняно дорогі годинники, хоча такі є. Пам'ятаю, на самому початку нашої каденції мій колега Олексій Савченко, який не так давно, але досить голосно переїхав працювати до Миколаєва, мені подарував прекрасний годинник марки Suunto (орієнтовна вартість в районі 500-600 євро), який я з того самого дня і не знімав. Я давно зрозумів, що це просто вульгарно", - написав Грановський.

Українська правда