Грановский имеет $928 тысяч наличными и 9 часов

Народный депутат от БПП Александр Грановский имеет наличными 928 тысяч долларов, а также 9 тысяч евро и 13 тысяч швейцарских франков.

Это указано в его электронной декларации за 2015 год.

На банковских счетах Грановского – 50 253 долларов, а также 35 924 и 12 434 гривен.

Депутат получил 79 887 заработной платы по основному месту работы, 91 105 гривен - дивидендов и процентов. 350 260 гривен указаны как доходы от реструктуризации задолженности.

Также Грановский в прошлом году одолжил у иностранного гражданина Феликса Калантирского 2 миллиона гривен.

Депутат владеет автомобилями BMW X3 2010 года выпуска и BMW X5 2011 года выпуска.

Он также задекларировал 9 часов торговых марок Breguet (стоимость 42 000 грн), Rolex (55 000 грн), Bovet (216 000 грн), Corum (32 000 грн), Patek Philippe, Officine Panerai, Grard-Perreguax и Jaquet Droz.

Также в декларации указана кухня стоимостью 235 000 грн, сервиз Hermes стоимостью 32 000 грн, портфели Chopard стоимостью 20600 и 23450 грн, фарфоровые статуэтки Liadro стоимостью 21 500 и 10 700 грн.

Кроме того, депутат имеет коллекцию из 16 картин, стоимость которых не указана.

Отец Грановского получил 17 796 пенсии и имеет 414 тысяч 800 долларов наличности.

В то же время, на своей странице в Facebook Грановский написал, что не носит дорогие часы, указанные в декларации.

"Закончил с декларацией. Пришёл к выводу, что общество только таким образом, почувствовав на собственной шкуре весь дискомфорт быть прозрачным, а значит не только научиться отвечать на неудобные вопросы, но и правильно выстраивать свою жизнь, перестанет быть пошлым", - отметил он.

"У меня нет чётко сформулированного объяснения на тему, почему я не ношу сравнительно дорогие часы, хоть таковые имеются. Помню, в самом начале нашей каденции мой коллега Алексей Савченко, который не так давно, но достаточно громко переехал трудиться в Николаев, мне подарил прекрасные часы марки Suunto (ориентировочная стоимость в районе 500-600 евро), которые я с того самого дня и не снимал. Я давно понял, что это попросту пошло", - написал Грановский.

Украинская правда