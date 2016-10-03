Ситуація тривожна, спецслужби РФ тиснуть на Сущенка - Фейгін

Вівторок, 4 жовтня – останній день, коли можна подати скаргу на двомісячний арешт українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Вівторок - останній день, коли можна подати скаргу на двомісячний арешт Сущенка, але я ще не знаю, чи подавав таку скаргу держадвокат за призначенням", - сказав Фейгін.

За його словами, він як і раніше, перебуває в "черзі адвокатів" у СІЗО "Лефортово".

Проте адвокатське посвідчення вже здав адміністрації, тому не може нікуди відходити для ознайомлення зі справою.

"Друга проблема - я не знаю, що взагалі в арештних матеріалах. І чи підписував Роман якісь папери. Взагалі на даний момент ситуація є тривожною. Журналіст третій день перебуває в ізоляції. На нього чиниться тиск, як мінімум, психологічний. Але не виключаю, що й більший. Це звичайний метод російських спецслужб у таких справах, які оцінюю як фейкові", - пояснив адвокат.

На своїй сторінці у Facebook, Фейгін написав, що його колезі в Лефортовський районному суді відмовили в ознайомленні з арештною справою Сущенко.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві. в ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.