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У "ДНР" погрожують подати на ВСУ в якісь судові інстанції

Неділя, 30 жовтня 2016, 12:39

Влада так званої "ДНР" збирає матеріали, щоб звернутися в судові інстанції у зв'язку з діями на Донбасі Збройних сил України.

Про це заявив журналістам у неділю "повпред ДНР" Денис Пушилін, передає російський "Інтерфакс".

"Говорити, що дана війна закінчена, передчасно, але всі матеріали до судових засідань ми вже збираємо", - сказав він.

"В обов'язковому порядку після кожної війни настає той період, коли всі військові злочини будуть розкриті, винні будуть покарані", - додав Пушилін.

Відповідаючи на питання, чи буде судовий процес на основі зібраних матеріалів проти ВСУ, Пушилін сказав: "У нас з'являється все більше впевненості, що відплата, звичайно ж, прийде".

Як відомо, штаб АТО щодня фіксує обстріли з боку бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Теми: ДНР
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