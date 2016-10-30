В "ДНР" грозятся подать на ВСУ в какие-то судебные инстанции

Власти так называемой "ДНР" собирают материалы, чтобы обратиться в судебные инстанции в связи с действиями на Донбассе Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил журналистам в воскресенье "полпред ДНР" Денис Пушилин, передает российский "Интерфакс".

"Говорить, что данная война окончена, преждевременно, но все материалы к судебным заседаниям мы уже собираем", - сказал он.

"В обязательном порядке после каждой войны наступает тот период, когда все военные преступления будут раскрыты, виновные будут наказаны", - добавил Пушилин.

Отвечая на вопрос, будет ли судебный процесс на основе собранных материалов против ВСУ, Пушилин сказал: "У нас появляется все больше уверенности, что должное возмездие, конечно же, придет".

Как известно, штаб АТО ежедневно фиксирует обстрелы со стороны боевиков "ДНР" и "ЛНР".