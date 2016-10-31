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Дружина Бойка працює на "росіян" та отримує пенсію в Україні – ЗМІ

Понеділок, 31 жовтня 2016, 10:34

Дружина співголови парламентської фракції "Оппозиційного блоку" Юрія Бойка має значні вклади у "НК банку".

Про це пишуть "Наші гроші", аналізуючи електронну декларацію Бойка.

Віра Бойко виявилась власницею вкладів в "Укрсоцбанку" (понад 21 млн грн.), "Укрексімбанку" (3,5 млн грн.), "Кліринговий дім" (7,25 млн грн., банк належить одногрупнику та дружині ще одного лідера "Оппоблоку" Сергія Львочкіна) та "НК банку".

У "НК банку" ("Народний капітал") Віра Бойко тримає 6,71 млн російських рублів. Банк вказав власниками істотної участі лише двох фізосіб – росіянина Валерія Макаренка з Москви (13,4%) і асоціювану з ним громадянку Швеції Анну Макаренко з Об’єднаних Арабських Еміратів (0,8%), – зазначає видання.

У 2016 році Нацбанк України дозволив роботу внутрішньодержавної платіжної системи "PayPong", чиїм розрахунковим банком є "Народний капітал". Також банк пов’язаний з платіжною системою "WebMoney.UA".

У декларації вказано, що Віра Бойко працює у російській фірмі  ТОВ "Керуюча компанія "Група Поліпластик", яка є інвестором Рубіжанського заводу з виготовлення пластикових труб.

У декларації Юрія Бойко не вказано, що він володіє якимись корпоративними правами.

Основним годувальником у родині є його дружина, яка заробила не тільки значні дивіденди на банківських вкладах, а й 842 тис грн. зарплати у російському "Поліпластику" та отримала дохід 1,32 млн грн. від власної фірми ТОВ "Столична нерухомість".

Сам нардеп Бойко заробив лише 80 тис грн. зарплати у парламенті і там же отримав приблизно таку ж суму на забезпечення депутатської діяльності.

При цьому Юрій і Віра Бойко задекларували отримання пенсії в Україні – 17 тисяч та 65 тисяч гривень відповідно.

Теми: деклараціїОпозиційний блокБойко
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