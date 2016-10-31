Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена Бойко работает на "россиян" и получает пенсию в Украине – СМИ

Понедельник, 31 октября 2016, 10:34

Жена сопредседателя парламентской фракции "Оппозицийного блока" Юрия Бойко имеет значительные вклады в "НК банке".

Об этом пишут "Наші гроші", анализируя электронную декларацию Бойко.

Вера Бойко оказалась владелицей вкладов в "Укрсоцбанке" (более 21 млн грн.), "Укрэксимбанке" (3,5 млн грн.), "Клиринговый дом" (7,25 млн грн., банк принадлежит одногруппнику и жене еще одного лидера "Оппоблока" Сергея Левочкина) и "НК банке".

В "НК банке" ("Народный капитал") Вера Бойко держит 6,71 миллиона российских рублей.

Банк указал владельцами существенного участия только двух физлиц - россиянина Валерия Макаренко из Москвы (13,4%) и ассоциированную с ним гражданку Швеции Анну Макаренко из Объединенных Арабских Эмиратов (0,8%), отмечает издание.

В 2016 году Нацбанк Украины разрешил работу внутригосударственной платежной системы "PayPong", чьим расчетным банком является "Народный капитал". Также банк связан с платежной системой "WebMoney.UA".

В декларации указано, что Вера Бойко работает в российской фирме ООО "Управляющая компания "Группа Полипластик", которая является инвестором Рубежанского завода по изготовлению пластиковых труб.

В декларации Юрия Бойко не указано, что он обладает какими-то корпоративными правами.

Основным кормильцем в семье является его жена: она получила не только значительные дивиденды от банковских вкладов, но и 842 тыс грн. зарплаты в российском "Полипластик" и получила доход 1,32 млн грн. от собственной фирмы ООО "Столична нерухомість".

Сам нардеп Бойко заработал лишь 80 тыс грн. зарплаты в парламенте и там же получил примерно такую ​​же сумму на обеспечение депутатской деятельности.

При этом Юрий и Вера Бойко задекларировали получение пенсии в Украине – 17 тысяч и 65 тысяч гривен соответственно.

Темы: декларацииОппозиционный блокБойко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: