Гройсман хоче розширити список зобов'язаних подати е-декларації

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що треба розширити список зобов'язаних подавати електронні декларацій.

Про це він сказав журналістам після відкриття Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WORLDSKILLS UKRAINE" в понеділок в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Гройсман вважає, що зокрема подавати декларації повинні представники державних компаній.

"Я думаю, що взагалі зараз необхідно розширювати перелік всіх тих, хто повинен подати такі декларації, це повинні бути ті, хто не потрапив, насамперед представники державних компаній", - зазначив Гройсман.

Прем'єр зазначив, що абсолютну більшість задекларованого ним майна він заробив за роки підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, згідно з декларацією, Гройсман тримає готівкою майже півтора мільйона доларів.