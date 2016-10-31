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Гройсман хочет расширить список обязаных подать е-декларации

Понедельник, 31 октября 2016, 13:19

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что надо расширить перечень обязанных подавать электронные деклараций.

Об этом он сказал журналистам после открытия Всеукраинского конкурса профессионального мастерства "WORLDSKILLS UKRAINE" в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Гройсман считает, что в частности подавать декларации должны представители государственных компаний.

"Я думаю, что вообще сейчас необходимо расширять перечень всех тех, кто должен подать такие декларации, это должны быть те, кто не попал, в первую очередь представители государственных компаний", - сказал он.

Премьер отметил, что абсолютное большинство задекларированного им имущества было заработано за годы предпринимательской деятельности.

Как сообщалось, согласно декларации Гройсман держит наличными почти полтора миллиона долларов.

Темы: Гройсман
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