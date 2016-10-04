Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка

Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:11

Українське консульство в РФ досі не може отримати дозвіл на зустріч із українським журналістом романом Сущенком, якого ФСБ РФ затримало і звинувачує у шпигунстві.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"2 жовтня, як тільки стало відомо про затримання Сущенка, наш консульський відділ надіслав листа щодо надання зустрічі консулу з Сущенком. 3 жовтня вранці наш консул особисто вручив оригінал звернення у слідчому управління ФСБ Росії. Крім того, 3 ж жовтня наше посольство в РФ надіслало відповідну ноту на адресу МЗС Росії", - сказала вона.

"Однак досі, станом на зараз жодної відповіді ми не отримали", - додала Беца.

"Ми вимагаємо надати негайний доступ нашого консула до затриманого журналіста і громадянина України Сущенка відповідно до норм міжнародного права і консульської конвенції між Україною та РФ", - зазначила Беца.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Оксана Коваленко, УП

Теми: РосіяЗМІМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Росія
Пєсков відхрестився від заяви, що Путін набере понад 90% голосів
На кордоні з РФ запрацював пункт пропуску: можна повернутися з окупованих територій
У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: