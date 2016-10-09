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Тука каже, що відведення військ у Станиці Луганській не скасовували

Неділя, 9 жовтня 2016, 11:36
Тука каже, що відведення військ у Станиці Луганській не скасовували

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявляє, що рішення про скасування 9 жовтня відведення військ у Станиці Луганській не існує.

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна", коментуючи відповідну заяву голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза.

Тука повідомив, що зранку в неділю мав розмову з прикордонниками Луганщини.

"Що стосується Станиці. Ніякого рішення про припинення відведення не існує. Ще не наступив термін, який був визначений", - сказав він.

Він також звинуватив місцеві органи влади Луганщини в поширенні протестних настроїв серед місцевих мешканців.

"Я маю інформацію, що завдяки діяльності місцевих органів влади, в тому числі, були влаштовані збентеженими і дезінформованими мешканцями мітинги на підтримку Збройних Сил… Це дуже приємно, що мешканці підтримують Збройні сили України, але не ціною того, щоб людям свідомо вбивати в голову, що центральна влада намагається їх зрадити", - сказав Тука.

"Мені вчора телефонували, що там мало не з усієї області будуть їхати люди на мітинг. Навіщо все це робити? Мабуть, адміністрації президента варто звернути увагу на поведінку деяких місцевих керівників", - додав він.

Тука заявив, що абсолютно не поділяє занепокоєння Гарбуза через можливі наслідки відведення військ у Станиці Луганській.

Разом з тим, на своїй сторінці в Facebook Тука також написав, що відведення військ у Станиці Луганській має розпочатися в неділю.

"Відведення має розпочатись сьогодні. Мова іде про перенесення (згідно карт) одного спостережного пункту з нашого боку і опорного пункту з боку терористів. Ситуація в Станиці спокійна, обстрілів не було. Чи відбудеться реалізація - побачимо. Ми - готові. Чи дотримається домовленостей протилежна сторона - час покаже", - стверджує він.

"Ще раз звертаюсь до станичан: ніякої "зради" не буде! Не треба хвилюватись і піддаватись спекулятивним заявам", - наголосив Тука.

Як повідомлялося, у неділю голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз повідомив, що заплановане на 9 жовтня відведення підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській не відбудеться.

7 жовтня Міноборони заявило, що поблизу КПВВ в Станиці Луганській проросійські бойовики вдалися до обстрілів, що унеможливлює розведення військ на Луганському напрямку.

Як відомо, Рамкову угоду щодо відведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі було підписано 21 вересня 2016 року у Мінську за участю Тристоронньої контактної групи. Документ передбачає створення трьох зон безпеки у населених пунктах Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

1 жовтня на околиці м.Золоте Луганської області відбулося відведення підрозділу Збройних Сил України на визначені рубежі.

У п'ятницю моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Катерина Тищенко, УП

Теми: Мінські угодизброяЛНРТука
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