Прокуратура оголосила підозру 45 "суддям ДНР"

Слідчий відділ прокуратури Донецької області розслідує кримінальні справи стосовно 45 суддів терористичної організації "ДНР" за статтею про сприяння терористам.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, частина суддів раніше були діючими суддями України, але порушили присягу та перейшли на бік терористів.

Наразі їм усім офіційно оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено у розшук.

Прокуратура також навела перелік цих суддів:

Українська правда