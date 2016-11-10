Прокуратура объявила подозрение 45 "судьям ДНР"

Следственный отдел прокуратуры Донецкой области расследует уголовные дела в отношении 45 судей террористической организации "ДНР" по статье о содействии террористам.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, часть судей ранее были действующими судьями Украины, но нарушили присягу и перешли на сторону террористов.

Сейчас им всем официально объявлено подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения, также они объявлены в розыск.

Прокуратура также привела перечень этих судей:

Украинская правда