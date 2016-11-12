Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США підстрелили учасника акції проти Трампа

Субота, 12 листопада 2016, 18:44

У Портленді (США) під час акції протесту противників новообраного президента США Дональда Трампа один з учасників заходу отримав вогнепальні поранення внаслідок сутички з пересічним громадянином. 

Про це 12 листопада повідомляє The Washington Post з посиланням на дані поліції. 

Згідно з повідомленням, стрілянина сталася в ніч на суботу, по мітингарям стріляв чоловік, який перебував у машині.

"Чоловік вийшов з машини і кілька разів вистрілив у демонстрантів. ... Поліція надала допомогу потерпілому, але не затримувала підозрюваного", - йдеться у повідомленні. 

Протестні акції після перемоги Трампа відбуваються у Портленді: там демонстранти вийшли на вулиці вже у вівторок, навіть не дочекавшись остаточних повідомлень про перемогу Трампа на виборах

Під час акції учасники кидали палаючі суміші у поліцейських, нищили майно, повідомлялося про поранених під час мітингів. Поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та шумові гранати, намагаючись розігнати натовп протестувальників. 

Загалом, за даними ЗМІ, у різних містах заарештовано понад 220 осіб, з них 185 - у Лос-Анджелесі

Теми: СШАТрампжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: